The King of Fighters 14: l'aggiornamento 2.00 arriva la prossima settimana

ha annunciato che l'aggiornamento 2.00 persarà disponibile dal 5 aprile, insieme a quattro nuovi personaggi del roster che verranno aggiunti come DLC.

I quattro personaggi extra (scaricabili come contenuti aggiuntivi) sono Whip, Rock Howard, Vanessa e Ryuji Yamazaki, i quali faranno ufficialmente il loro debutto in The King of Fighters XIV. L'aggiornamento gratuito inoltre introdurrà due nuovi stage (Transcontinental Railroad e City Circus), un miglior bilanciamento generale, nuove musiche di sottofondo e la correzione di alcuni bug.

Tutti i contenuti citati saranno scaricabili a partire dal 5 aprile, ricordiamo che The King of Fighters XIV è ora disponibile in esclusiva su PlayStation 4.