The King of Fighters 14: un video mostra un match tra Ryuji Yamazaki e Jou Higashi

ha pubblicato un nuovo video gameplay diche mostra un match tra Jou Higashi e, personaggio presto disponibile come contenuto scaricabile.

Ryuji è apparso per la prima volta in The King of Fighters '97 e si appresta a fare il suo ritorno nell'ultima incarnazione del picchiaduto targato SNK. Gli sviluppatori non hanno ancora confermato la data di lancio del DLC, restiamo quindi in attesa di ulteriori dettagli in merito a questo e ai prossimi contenuti aggiuntivi di The King of Fighters 14.