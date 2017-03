SNK ha annunciato, serie animata di venti episodi realizzata in collaborazione con lo studio che si è occupato degli effetti speciali di

La trasmissione di The King of Fighters Destiny è attualmente confermata per la prossima estate solamente in Cina, paese dove la saga gode di una buona popolarità. SNK tuttavia sta ricercando anche doppiatori giapponesi, cosa che farebbe pensare a una prossima messa in onda anche nel paese del Sol Levante.

Nessuna conferma invece per quanto riguarda il doppiaggio in lingua inglese e la trasmissione di The King of Fighters Destiny in Europa e Nord America.