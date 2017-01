The King of Fighters World annunciato per iOS e Android

ha annunciato, un MMO ambientato nel mondo dell'omonima serie di picchiaduro. Il gioco sarà disponibile inizialmente solo in Cina su piattaforme mobile iOS e Android.

Gli sviluppatori hanno pubblicato un concept video del gioco, che però non rispecchierà in alcun modo la qualità del prodotto finito. Il titolo verrà pubblicato come free-to-play, SNK non ha escluso un possibile approdo in Occidente, dal momento che l'intento è quello di allargare il più possibile la fanbase e conquistare il maggior numero di giocatori. Al momento non ci sono dettagli precisi riguardo la finestra di lancio di The King of Fighters World, l'app arriverà in ogni caso entro la fine del 2017.