The King of Fighters XIV: disponibile ora la patch 1.10 con grafica migiorata

La patch 1.10 per il picchiaduro di SNK, The King of Fighters XIV, è ora disponibile al download. L’aggiornamento, annunciato durante la PlayStation Experience 2016, dona all’ultimo titolo della storica serie nata su Neo-Geo un nuovo look, con miglioramenti sia per i modelli poligonali dei personaggi che degli effetti particellari.

Dopo le sperimentazioni con il 3D avvenute all’inizio degli anni duemila, e il conseguente ritorno ai classici sprites bidimensionali, per il quattordicesimo capitolo della serie la compagnia giapponese ha deciso di puntare definitivamente sulle tre dimensioni, continuando a perfezionarne la transizione con quest’ultimo aggiornamento. Saranno inoltre messi a disposizione dalle 4 alle 6 nuove varianti colore per ogni lottatore. In aggiunta, fino al 22 gennaio 2017, tutti i giocatori potranno scaricare gratuitamente un nuovo costume per Athena, che richiama quello indossato in The King of Fighters ’98.

The King of Fighters XIV è disponibile in esclusiva per le console PlayStation 4.