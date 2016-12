The King of Fighters XIV: la patch 1.10 arriverà l'11 gennaio

Tramite un post sul Playstation Blog europeo,ha finalmente annunciato la data di uscita della patch 1.10 di, che andrà a migliorare i modelli poligonali dei personaggi, l'illuminazione e gli effetti particellari.

L'update sarà disponibile a partire dall'11 gennaio 2017, tuttavia i giocatori potranno testare in prima persona la qualità dei miglioramenti già da prima dell'uscita dell'aggiornamento, grazie a un'apposita demo. La software house ha inoltre pubblicato quest'oggi un nuovo costume gratuito per Athena, che richiama l'outfit indossato nell'edizione del 1998, e due temi per Playstation 4. Nel trailer qui di seguito potete dare un'occhiata a tutte le novità.