ha annunciato la disponibilità di quattro nuovi costumi per i personaggi di, ora disponibili come contenuto scaricabile dal PlayStation Store al prezzo di 2,99 dollari l'uno. Il prezzo in euro non è ancora stato confermato.

Il costumi in questione sono Angel’s Diabla, Sylvie's Little Red Riding Hood, Meitenkun’s Pajamas e Kula's Sundress, scaricabili singolarmente e in bundle.

The King of Fighters XIV è stato recentemente aggiornato con nuovi contenuti, l'update 2.0 include un miglior bilanciamento del gameplay, risoluzione di bug, nuove musiche e due arene inedite.