The King of Fighters XIV: Ryuji Yamazaki a breve si unirà al roster

Nella giornata di oggiha annunciato che un nuovo lottatore a breve entrerà a far parte del roster di: si tratta di Ryuji Yamazaki. Il trailer che trovate in apertura ci offre una prima infarinatura del personaggio e ci mostra alcune delle sue mosse speciali.

Ryuji Yamazaki è comparso per la prima volta nella serie in The King of Fighters ’97. È un combattente dalla dubbia stabilità mentale che ride istericamente mentre si lancia contro i propri avversari. Egli sarà il secondo personaggio che sarà introdotto nel gioco tramite DLC dopo Whip, anch'ella annunciata recentemente dalla software house giapponese.