The King of Fighters XIV Special Anniversary Edition è disponibile ora su PS4

annuncia che una nuove edizione diè ora disponibile in versione digitale solo per PlayStation 4. Lainclude il gioco completo e numerosi DLC, raccolti in un solo pacchetto.

La Special Anniversary Edition di The King of Fighters XIV è in vendita al prezzo di € 54.99. Di seguito i contenuti aggiuntivi inclusi:

COSTUME CLASSIC KYO

COSTUME NIGHTMARE GEESE

COSTUME CLASSIC IORI

COSTUME ATHENA (KOF '98)

COSTUME SHUN'EI (KUNG-FU SUIT)

COSTUME NAKORURU (KAMUIKOTAN GIRLS' SCHOOL UNIFORM)

COSTUME COSTUME KULA SUNDRESS

COSTUME SYLVIE LITTLE RED RIDING HOOD

COSTUME MEITENKUN PAJAMAS

COSTUME ANGEL DIABLA

FIGHTER ROCK HOWARD

FIGHTER RYUJI YAMAZAKI

FIGHTER WHIP

FIGHTER VANESSA

The King of Fighters XIV affina ed espande le meccaniche di combattimento della serie per spingere il suo gameplay al livello successivo. Il tradizionale sistema di battaglia 3 on 3 torna con 19 personaggi giocabili aggiuntivi, offrendone 50 in totale tra cui scegliere. Intraprendi la lotta online con 6 amici nelle Battaglie Party. Sul ring esegui nuove mosse speciali EX nella 'Max Mode' potenziata e lega le tue Super Mosse Speciali utilizzando il Climax Cancel il tutto per scatenare combo devastanti.

The King of Fighters XIV è il titolo più accessibile del franchise, con la nuova caratteristica 'RUSH' recentemente inclusa, sarà molto più semplice scatenare combo per i combattenti inesperti. La storia continua con una nuova saga nella modalità storia per giocatore singolo .