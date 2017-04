The King of Fighters XIV: un trailer mostra i nuovi stage dell'aggiornamento 2.00

L'update 2.00 sarà disponibile da domani (mercoledì 5 aprile) e insieme a quattro nuovi personaggi, ovvero Whip, Vanessa, Rock Howard e Ryuji Yamazaki, scaricabili come DLC. La patch offre il supporto per i lottatori citati, un miglior bilanciamento del gameplay, nuove musiche e corregge alcuni bug segnalati dalla community.

