The Land of Pain, in arrivo un nuovo survival horror tutto italiano

, prossimamente disponibile su Steam, è un progetto tutto italiano, curato dallo sviluppatore indipendente Alessandro Guzzo e realizzato con CryEngine. Si tratta di un videogame di tipo survival horror in prima persona che porterà il giocatore nelle inquietanti atmosfere di un bosco dove è accaduto qualcosa di terribile.

È attualmente disponibile una demo del gioco su IndieDB, che permette di provare in anteprima la prima parte del gioco, mentre la versione finale verrà pubblicata su Steam entro la fine dell'anno. The Land of Pain presenta ambietazioni misteriose e di influenza lovecraftiana, dove il giocatore dovrà scoprire cosa ha scatenato gli eventi accaduti. Potete trovare il trailer del gioco in apertura e una galleria di screenshot in calce alla notizia, per ulteriori informazioni vi rimandiamo al sito ufficiale di The Land of Pain.