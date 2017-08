The Land of Pain: il Survival Horror tutto italiano uscirà su PC il 13 Settembre

, survival horror in prima persona realizzato dallo sviluppatore indipendente Alessandro Guzzo, uscirà su PC tramiteil prossimo 13 Settembre. Pubblicato il trailer di lancio: lo trovate in cima alla notizia.

Realizzato con il CryEngine, The Land of Pain è un survival horror in prima persona ambientato in un luogo inquietante e sconosciuto, dove qualcosa di terribile ha riempito i boschi di cadaveri e sangue. Tentando di far luce sull'accaduto, il giocatore dovrà cercare di sopravvivere affrontando avvenimenti misteriosi e sconvolgenti in un'atmosfera lovecraftiana. Di seguito le caratteristiche principali del gioco:

Niente armi: L’unico modo per sopravvivere è scappare il più velocemente possibile e sfruttare l’ambiente per nasconderti.

Mappa di grandi dimensioni: puoi esplorare edifici, caverne, paludi, cimiteri e molto altro ancora.

Interazione con lo scenario: Usa oggetti per risolvere puzzles e trova gli indizi per capire cosa sta accadendo.

Usa la lanterna per illuminare il tuo percorso nell’oscurità, ma fai attenzione: in questo modo sarai più visibile e vulnerabile.

Nell'attesa che The Land of Pain venga pubblicato su Steam il prossimo 13 Settembre, potete dare un'occhiata agli screenshot del gioco riportati in calce alla notizia.