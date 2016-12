The Last Guardian: come controllare Trico

L’ultima opera di Fumito Ueda,, è arrivata da poche settimane su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro. Il titolo immerge il giocatore in un mondo caduto in rovina, colmo di reliquie appartenenti ad antiche civiltà.

Il gameplay è basato sul poetico rapporto fra il giovane protagonista di The Last Guardian e lo strano grifone che lo accompagna, Trico, creatura maestosa e, al contempo, fragile. In questa guida vi forniremo quindi alcuni utili consigli che vi aiuteranno a comprendere il comportamento di Trico e controllare al meglio la stravagante creatura, ottenendo in tal modo il massimo dalla vostra avventura.

Come controllare Trico

Trico è una creatura piuttosto eccentrica, in grado di compiere diverse azioni e di aiutarvi nel prosieguo dell’avventura. Per guadagnare la sua fiducia, dovrete dargli da mangiare ed evitare di indispettirlo, altrimenti produrrete l’effetto contrario. Nelle prime fasi di gioco, posate il cibo a terra e lasciate che sia lui ad avvicinarsi, in modo da metterlo a suo agio. Prestategli le dovute attenzioni ed imparate ad interpretare i suoi gesti, che potrebbero condurvi verso la giusta direzione da seguire durante le diverse missioni che andrete ad affrontare. Nel corso della vostra avventura, Trico reagirà in modo differente ai vari accadimenti del gioco. Ad esempio, gli occhi del grifone cambieranno colore rispecchiando a pieno le sue emozioni, mentre i suoi versi rappresenteranno dei goffi tentativi di comunicazione con il bambino. Ad ogni modo, ogni reazione della creatura nasconde un significato ben preciso, spesso importante ai fini della buona riuscita di una missione.

Come accennato in precedenza, gli occhi dell’animale vi aiuteranno a comprendere il suo stato d’animo, permettendovi di agire di conseguenza. Normalmente, le pupille di Trico assumeranno un colore verde scuro, segno che l’animale è tranquillo ed affettuoso. Tuttavia, se i suoi occhi assumeranno un colore giallo o bianco, vorrà dire che la creatura è ipnotizzata o distratta. Il rosa indica invece uno stato d’animo ostile mentre, quando Trico sarà arrabbiato, i suoi occhi diventeranno viola. Ovviamente, Trico non potrà essere sempre felice e sereno, perciò dovrete cercare di metterlo a suo agio e ristabilire la quiete nel minor tempo possibile. Per calmarlo, potrete accarezzargli il collo o, in alternativa, potrete arrampicarvi sulla sua coda e muoverla ovunque desideriate tenendo semplicemente premuto il tasto O del vostro controller. In tal modo, la creatura eseguirà di buon grado gli ordini da voi imposti, risultando tranquilla ed affettuosa.

L’animale emetterà infine dei lamenti quando il ragazzo sarà troppo lontano da lui. Trico non è infatti in grado di parlare ma potrà ululare ad alta voce per attirare la vostra attenzione. Se il fanciullo si allontanerà troppo, la creatura guairà come un cucciolo abbandonato. Allo stesso modo, Trico grugnirà o ululerà nel tentativo di catturare l’attenzione del ragazzo, nel tentativo di condurlo verso la giusta direzione. Infine, l’animale inizierà a piagnucolare se non potrà eseguire una determinata azione a causa degli spazi ristretti o di ulteriori complicazioni.

Per ottenere il massimo dal gioco, dovrete memorizzare rapidamente i comandati riguardanti Trico. Se desiderate chiamarlo, vi basterà premere il tasto R1. Se volete far sedere o rimproverare la creatura, dovrete tenere premuto R1 e premere X. Se desiderate farlo alzare o lodarlo, dovrete tenere premuto R1 e quindi premere O. Potrete inoltre far calpestare o spazzare via gli oggetti che vi sbarrano la strada tenendo premuto il tasto R1 e premendo contemporaneamente Triangolo. In tal modo, Trico potrà eseguire anche dei salti. Per attaccare i nemici, dovrete invece premete R1 e Quadrato. Infine, per spostarvi insieme a Trico, dovrete tenere premuto R1 e muovere la levetta sinistra nella direzione desiderata.