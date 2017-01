The Last Guardian: come ottenere il Trofei Collare

L’ultima opera di Fumito Ueda,, presenta una lunga e interessante serie di Trofei, sbloccabili dopo aver portato a termine determinate azioni all’interno del gioco. Tra questi, spicca senza dubbio il Trofeo di Bronzo "", che vi chiederà di far infilare la testa ain ogni buco possibile.

Ovviamente, la posizione delle fessure non è segnalata nel gioco, perciò risulterà piuttosto difficile completare il suddetto obiettivo. In questa guida troverete quindi delle utili indicazioni che vi aiuteranno ad individuare l’esatta posizione di ogni buco, permettendovi in tal modo di ottenere il Trofeo Collare. ATTENZIONE: la guida conterrà inevitabilmente alcuni spoiler, perciò valutate bene se proseguire o meno nella lettura.

Buco #1 : individuerete facilmente questa fessura dopo essere usciti all’esterno per la prima volta, all’inizio del gioco.

Buco #2 : la seconda fessura si trova accanto alla precedente, è impossibile mancarla.

Buco #3 : partendo dall'ultima fessura, dovrete arrampicarvi e raggiungere la stanza con l'aiuto di Trico. Qui troverete un barile in una piccola grotta. Restate nello stesso luogo finché non vedrete sbucare la testa della creatura.

Buco #4 : superate la prima antenna e dirigetevi verso il lungo corridoio. Fermatevi qui e aspettate che Trico infili la sua testa nella fessura.

Buchi #5, 6 e 7 : subito dopo la prima antenna arriverete in una zona con un barilotto fumante. Fate in modo che Trico infili la testa nelle tre fessure che conducono alla stanza con il barile.

Buchi #8, 9, 10, 11, 12 e 13 : proseguendo nella storia, arriverete in una stanza contenente un barilotto verde. Dopo aver spostato il barile, cadrete in una pozza d'acqua. Risalite fino ad arrivare nell'area con le ultime sei fessure. Per far sì che Trico infili la testa in ciascuna di esse, non dovrete far altro che affacciarvi sul balcone e attendere la reazione della bizzarra creatura.

Buco #14 : il penultimo buco si trova nelle miniere ed è impossibile da mancare, poiché parte integrante della storia.

Buco #15: come prima, anche l'ultima fessura è nascosta nelle miniere e verrà sbloccata automaticamente con l'avanzare della storia.

