The Last Guardian: come sbloccare tutti i costumi e vestiti extra

immerge il giocatore in un’atmosfera unica, basando il gameplay sul poetico rapporto che intercorre fra il giovane protagonista dell'avventura e lo strano grifone che lo accompagna, Trico.

Il titolo offre inoltre la possibilità di sbloccare nuovi outfit e costumi per il ragazzo, assieme ad una medaglietta speciale da consegnare a Trico. In questa guida vi illustreremo quindi come ottenere suddetti oggetti, da utilizzare a vostro piacimento, di seguito troverete la lista completa dei costumi presenti nel gioco.

• Abito da cerimonia: 12 barili.

• Abito degli abitanti del villaggio: 24 barili.

• Abito indossato dal protagonista di ICO: 48 barili.

• Abito indossato dal protagonista di Shadow of the Colossus: 64 barili.

• Abito eccentrico: 96 barili.

• Medaglia d’onore: medaglia per Trico, si sblocca automaticamente all’inizio del secondo playthrough.

Per sbloccare i costumi esclusivi presenti in The Last Guardian dovrete innanzitutto completare il titolo una prima volta. Durante il vostro secondo playtrough dovrete quindi dare in pasto a Trico un determinato numero di barili, di seguito indicati. Il menu di gioco vi fornirà inoltre una rapida panoramica riguardante gli outfit sbloccati e i costumi da ottenere, in modo da avere sotto controllo la situazione. Tenete bene a mente che non tutti i barili sono collocati in luoghi esposti e facilmente individuabili, perciò dovrete esplorare con attenzione l’ambiente circostante.