The Last Guardian: Digital Foundry analizza le prestazioni con la patch 1.03

Digital Foundry ha pubblicato una nuova video analisi di, provato su PlayStation 4 e PS4 Pro dopo l'installazione della patch 1.03, la quale risolve vari bug e problemi tecnici, migliorando la stabilità generale del gioco.

L'aggiornamento non risolve purtroppo i problemi di framerate che affliggono il gioco di Fumito Ueda su PS4 Standard e Pro, l'update però migliora la gestione della telecamera e risolve piccoli problemi relativi alla reattività dei controlli di The Last Guardian. Per un framerate più stabile dovremo probabilmente attendere la patch 1.04, ancora priva di una data di uscita. In calce alla notizia trovate la video analisi completa di Digital Foundry, con il confronto tra le performance su PS4 Pro e PlayStation 4.