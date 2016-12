The Last Guardian: disponibile la patch 1.3

È disponibile una nuova patch per l’ultima fatica di Fumito Ueda: The Last Guardian. Sebbene il changelog sulla console riporti la dicitura abbastanza generica di “vari miglioramenti e fix”, l’aggiornamento di 167MB copre alcuni interessanti aspetti precedentemente criticati.

Diversi utenti riscontrano un framerate leggermente migliorato rispetto agli evidenti cali registrati sulla versione base della console di Sony. Secondo quanto riportato da dei giocatori su reddit, la patch 1.3 rimuoverebbe inoltre diversi prompt dei comandi a schermo, come ad esempio durante la raccolta di un barile. Gli stessi persistono però in altre occasioni, lasciando intendere che la situazione non sia stata corretta in modo omogeneo. La curva d’accelerazione della telecamera ha subito degli aggiustamenti in modo da aumentarne la risposta al comando, riducendo quella sensazione di ritardo che si avvertiva in precedenza.

E voi? Avete notato cambiamenti dopo l’installazione dell’ultimo update? Fatecelo sapere nei commenti.