The Last Guardian: ecco la mappa ricreata dai fan

Se avete giocato, ultima fatica di, disponibile dallo scorso 7 dicembre su PlayStation 4, vi sarete di certo resi conto di quanto possa essere complicato orientarsi nella location in cui è ambientato, ovvero "Il Nido".

I fan, tramite Reddit, hanno cercato di porre rimedio a questo, ricostruendo con pazienza quella che potrebbe essere la mappa del luogo, in modo che sia possibile capire effettivamente in quale parte del Nido ci troviamo nei determinati segmenti di gioco, ricreando gli edifici e supponendo quali funzioni potessero avere. Potete trovare le relative immagini in calce alla notizia. Cosa ne pensate? La mappa è affidabile, secondo voi?