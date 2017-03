The Last Legacy e The Last of Us 2 sono gli unici giochi Naughty Dog in sviluppo

Evan Wells (presidente di) è stato intervistato da GameInformer USA e in questa occasione ha parlato dei piani futuri della società, confermando come al momento gli unici progetti in fase di sviluppo siano

Queste le parole di Wells: "Non abbiamo piani a lungo termine per il futuro. Realizzare giochi è davvero un lavoro difficile e al momento siamo concentrati solamente sui due progetti già annunciati. Non abbiamo piani per continuare la serie di Uncharted e difficilmente in futuro vedrete altri episodi o espansioni, non in modo seriale almeno."

Il presidente dello studio rivela poi di come la decisione di creare due team interni si sia rivelata vincente, permettendo alla società di lavorare su più progetti in contemporanea: "E' una decisione che abbiamo preso durante lo sviluppo di The Last of Us Part 1. Quando abbiamo iniziato a lavorare sul gioco, stavamo terminando i lavori su Uncharted 3 e dunque ci servivano assolutamente due diversi team interni, anche se devo dire che i ragazzi di Naughty Dog sono fantastici e tutti si prestano volentieri a lavorare ad altri progetti in qualsiasi momento, senza restrizioni o limitazioni di sorta."

Uncharted The Lost Legacy è atteso per il 2017 mentre The Last of Us II è ancora privo di una finestra di lancio.