Un utente di Reddit ha analizzato attentamente il primo trailer dimostrato alla PlayStation Experience dello scorso dicembre, scoprendo alcuni dettagli relativi alla città che potrebbe fare da sfondo alle avventure narrate nel gioco., quanto riportato di seguito potrebbe contenere spoiler sulla trama di The Last of Us.

Secondo la teoria del Redditor, The Last of Us 2 potrebbe essere ambientato interamente o parzialmente a Seattle, l'utente infatti avrebbe riconosciuti alcuni edifici e zone caratteristiche della città, come messo in evidenza nell'immagine pubblicata in calce alla notizia.

Ovviamente si tratta di una semplice speculazione e come tale vi invitiamo a prendere la notizia, in attesa che Naughty Dog sveli maggiori dettagli su The Last of Us Part 2.