hanno reso disponibile per il download, il primo tema direalizzato in occasione dell'e svelato ufficialmente a fine settembre.

Il team Stop Sign è disponibile cliccando qui, in vendita al prezzo di 2,99 euro. Il tema include uno sfondo personalizzato, icone e suoni ispirati a The Last of Us 2.

Ricordiamo che il nuovo gioco Naughty Dog è ancora privo di una finestra di lancio, non è escluso che maggiori dettagli in merito possano arrivare dalla PlayStation Experience di dicembre.