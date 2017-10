The Last of Us 2 uscirà nel 2019 secondo Gustavo Santaolalla

Nel corso di una recente intervista concessa ai microfoni della radio argentina Vorterix il compositoreha rivelato chepunta al 2019 come data di lancio per

I lavori sul gioco dovrebbero terminare nei primi mesi del 2019 secondo le parole di Gustavo Santaolalla, attualmente al lavoro sulla colonna sonora del gioco. Secondo altri rumor non è invece escluso però che Naughty Dog possa accelerare la produzione per riuscire a lanciare il gioco in tempo per la stagione natalizia del 2018.

Al momento, in ogni caso, si tratta solemente di speculazioni, The Last of Us Part II è ancora privo di una finestra di lancio, anche temporanea, restiamo dunque in attesa di maggiori dettagli in tal senso.