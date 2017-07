The Last of Us citato nell'ultima puntata di Game of Thrones?

Per l'incontenibile gioia degli appassionati,è finalmente tornato sui piccoli schermi nella giornata di ieri, con l'attesissima prima puntata della settima stagione. Nel corso dell'episodio " Dragonstone ", alcuni spettatori particolarmente attenti hanno colto quella che potrebbe essere a tutti gli effetti una citazione al mondo videoludico.

"Cersei, we're the last of us", queste le parole proferite da Jaime Lannister rivolte a sua sorella Cersei, qui riferite alla lunga serie di morti che hanno afflitto nel corso delle stagioni la casata di Castel Granito.

Come fatto notare da WccfTech, oltre che nel titolo stesso, la somiglianza è evidente anche con una linea di dialogo presente all'interno di The Last of Us con protagonisti Joel ed Ellie. Che si tratti, quindi, di un vero e proprio riferimento all'apprezzato titolo di Naughty Dog?