The Last of Us Part 2: emergono nuove teorie sull'ultimo poster pubblicato

Per celebrare il quarto anniversario dell'aveva annunciato l'arrivo di un nuovo poster dedicato a. Come era lecito aspettarsi, diversi fan hanno esaminato con attenzione la raffigurazione in esso contenuta, ricavandone alcune teorie interessanti.

Avvertenza Spoiler: la notizia contiene uno spoiler sul finale di The Last of Us, quindi vi consigliamo di proseguire nella lettura soltanto se avete finito il gioco.

Come potete vedere nell'immagine riportata in calce, sullo sfondo del poster si può notare la testa di un lupo disegnata col fuoco, con al centro la scritta "The Last of Us". Secondo alcune teorie emerse in rete, il braccio che sostiene il martello apparterrebbe Joel, con la figura del lupo a rappresentare la sua indole protettiva nei confronti di Ellie, tale da averlo portato a ingannare la ragazza sulle reali intenzioni delle Luci.

Una teoria piuttosto estrema sostiene che Joel rivestirà il ruolo di antagonista, mentre un'altra ancora suggerisce che Joel ed Ellie possano fare squadra con gli altri sopravvisuti per combattere l'Outbreak. Cosa ne pensate di queste ipotesi?