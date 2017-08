The Last of Us Part 2: nuovi indizi sulla possibile ambientazione (Spoiler)

La scorsa settimana vi abbiamo riportato un'interessantesulla possibile ambientazione di, formulata da un utente di Reddit analizzando con attenzione le immagini tratte dal gioco. Oggi è stato scovato un altro indizio che sembra avvalorare la suddetta teoria.

Avvertenza Spoiler: anche se si tratta di semplici speculazioni, la notizia potrebbe fornire alcune anticipazioni sulla trama e sull'ambientazione di The Last of Us Part 2, quindi procedete nella lettura con cautela.

Come potete vedere nell'immagine riportata in calce alla notizia, all'interno del gioco è stato ricreato un parcheggio che sembra palesemente ispirato a un parcheggio pubblico di Seattle: stessa scritta, stesso font, stessa forma e struttura. Considerando che anche i precedenti rumor notavano diverse somiglianze con alcuni quartieri di Seattle, l'ipotesi che The Last Of Us Part 2 possa essere ambientato in questa città inizia a diventare sempre più verosimile.

D'altro canto, Naughty Dog potrebbe essersi semplicemente ispirata ad alcuni edifici di Seattle, senza implicare che la città in questione rappresenti la reale ambientazione del gioco. A questo punto non rimane che attendere eventuali conferme o smentite da parte dello sviluppatore.