The Last of Us Part II avrà una componente multiplayer?

Un annuncio di lavoro pubblicato dasembra suggerire la presenza della componente multiplayer all'interno di, attesissimo sequel della storia died

Come è possibile evincere dall'annuncio apparso sul profilo Twitter del co-lead designer del titolo, Anthony Newman, Naughty Dog è attualmente alla ricerca di designer che lavorino in campo multiplayer. Nessun nome viene specificato, ma risulta abbastanza sospetto lo sfondo del post raffigurante la Ellie del primo trailer di The Last of Us Part II. In secondo luogo, è stata la stessa Arne Meyer, community strategist della software house, a dichiarare che, dopo il lancio di Uncharted: L'Eredità Perduta, tutti gli sforzi di Naughty Dog confluiranno d'ora in poi nella realizzazione di questo seguito. A rafforzare ulteriormente l'ipotesi, c'è infine da considerare il fatto che una componente multiplayer online era già presente nell'originale The Last of Us.

Naturalmente, quanto riportato è frutto di mere speculazioni, ragion per cui vi invitiamo ad attendere eventuali aggiornamenti da parte di Naughty Dog. The Last of Us Part II è atteso su PS4; il titolo è ancora privo di una data di lancio.