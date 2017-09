The Last of Us Part II: poster, T-shirt e tema PS4 per l'Outbreak Day

In occasione del quarto anniversario dell'Outbreak Day - giorno che scatena l'edpidemia dei cordyceps all'interno diha annunciato l'arrivo di un nuovo poster, una T-shirt e un tema dinamico PS4 a tema

Il poster è stato realizzato da Mondo con la collaborazione dell'artista Kevin Tong, e sarà disponibile per l'acquisto da oggi fino a venerdì 29 settembre - oltre questa data, il poster non risulterà più in vendita.

In secondo luogo, abbiamo una nuova T-shirt che sarà a breve disponibile sul PlayStation Gear Store. Il marketplace offrirà inoltre una serie di sconti su tutto il merchandise riguardante The Last of Us.

Infine, ecco un nuovo tema dinamico per PlayStation 4, raffigurante la location vista nel trailer di annuncio di The Last of Us Part II e comprensiva di "suoni ambientali, sonorità uniche ed effetti animati".