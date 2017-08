si aggiunge aisul PlayStation Store: fino al 17 agosto il gioco è in vendita al prezzo di 19.99 euro anzichè 39.99 euro, con un risparmio pari al 50% sull'attuale prezzo di listino.

Gli interessati possono acquistare il gioco cliccando qui, ricordiamo che The Last of Us Remastered include non solo il gioco completo ma anche il DLC Left Behind, capitolo introduttivo che vi permetterà di approfondire la storie della giovane Ellie.

Una buona occasione per scoprire l'universo di TLOU in attesa di The Last of Us Part II, annunciato durante la scorsa PlayStation Experience, ancora privo di una data di lancio.