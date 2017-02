The Legend of Heroes Trails of Cold Steel 1 e 2 hanno venduto 900.000 copie

ha annunciato chehanno raggiunto e superato quota 900.000 copie vendute in tutto il mondo.

La maggior parte delle copie fisiche sono state vendute in Giappone, in totale i due titoli hanno piazzato 370.000 unità retail in Asia, senza contare i download digitali. Anche in Occidente la serie è molto popolare, in particolar modo in Europa dove il secondo capitolo ha ricevuto una buona accoglienza.

The Legend of Heroes Trails of Cold Steel II è stato pubblicato lo scorso mese di novembre su PlayStation 3 e Vita, il terzo episodio della serie uscirà in Giappone durante l'autunno in esclusiva su PlayStation 4.