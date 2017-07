The Legend of Heroes Trails of Cold Steel 3: nuove immagini per la versione PS4

Nella giornata di oggi, lo sviluppatoreha pubblicato una serie di nuovi screenshot per la versionedi, mostrando il nuovo aspetto dei personaggi provenienti dai precedenti capitoli della saga.

Stiamo parlando di alcuni membri originali della Class VII provenienti dai precedenti capitoli, vale a dire Fie Claussell, Emma Millstein, Gaius Worzel e Milliun Orion. Oltre a mostrarci i suddetti personaggi, i nuovi screenshot gettano uno sguardo sulla versione Playstation 4 del gioco: li trovate nella galleria riportata in calce alla notizia.

Ricordiamo che The Legend of Heroes Trails of Cold Steel 3 uscirà in esclusiva per Playstation 4 il prossimo 28 settembre in Giappone, mentre non abbiamo ancora nessuna notizia per quanto riguarda una possibile pubblicazione in Occidente.