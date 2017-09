A poche ore dall'apertura delha pubblicato un nuovo trailer di, nuovo episodio della serie omonima in arrivo a fine settembre su PS4.

Il filmato permette di dare uno sguardo a personaggi, ambientazioni e meccaniche del combat system del gioco di ruolo targato Nihon Falcom. Il terzo capitolo della serie The Legend of Heroes Trails of Cold Steel uscirà il 28 settembre in Giappone, in esclusiva su PlayStation 4. Nessuna conferma al momento riguardo la possibile pubblicazione del gioco in Europa.