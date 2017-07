The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel uscirà su PC il 2 agosto

Dopo due settimane di rinvii , il publisherha finalmente comunicato la data d'uscita ufficiale per la versionedi, che potrà essere acquistato tramitea partire dal prossimo 2 agosto.

Questa edizione per personal computer presenterà diverse migliorie rispetto alla release originale vista su PlayStation 3 e PlayStation Vita, come texture migliorate e oltre 5.000 nuove battute di dialogo. Al momento non è dato sapere se il sequel, The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel II, riceverà il medesimo trattamento, mentre un futuro terzo capitolo è stato annunciato per PlayStation 4 solo - momentaneamente - in Giappone.

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel uscirà su PC via Steam e GOG il 2 agosto 2017. In allegato alla notizia trovate alcuni nuovi screenshot per il titolo.