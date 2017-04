The Legend of Heroes Trails of Cold Steel uscirà su PC durante l'estate

Il publisherha annunciato chesarà disponibile su PC durante l'estate, con oltre 5.000 linee di dialoghi in più rispetto alle versioni per PlayStation 3 e PlayStation Vita.

Questa riedizione includerà varie migliorie al comparto tecnico, come evidenziato dal video pubblicato in apertura che mette a confronto le edizioni per PC e PlayStation 3. I dialoghi saranno tradotti esclusivamente in lingua inglese, al momento è stato confermato il supporto per altri idiomi.

XSEED ha inoltre dichiarato che sta prendendo in considerazione l'idea di una versione PC di The Legend of Heroes Trails of Cold Steel II mentre The Legend of Heroes Trails in the Sky the 3rd uscirà a maggio su Steam, GOG e Humble Store.