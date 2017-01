The Legend of Zelda: Aonuma parla del suo rapporto con Miyamoto

è una serie da sempre caratterizzata dalla varietà della sua struttura di gioco, capace di mutare ed evolvesi ad ogni nuovo capitolo. La formula di gioco della saga assume di volta in volta la sua nuova forma grazie alle principali menti creative che stanno a capo del progetto: Eiji Aonuma e Shigeru Miyamoto.

In una recente intervista a GameKult, Aonuma ha parlato di quanto sia complesso, alle volte, essere sulla stessa lunghezza d'onda con Miyamoto, e di come sia difficile concordare su cosa rappresenti la vera essenza di The Legend of Zelda. "Di fatto, si tratta di una fonte di discussione molto ricorrente con Miyamoto, semplicemente perché riflettiamo su quale sia la vera essenza di Zelda e non ci troviamo sempre concordi l'uno con l'altro". Un possibile punto d'incontro fra i due è stato trovato, però, di recente, quando Miyamoto ha descritto l'essenza di Zelda come "un'ambientazione in cui Link evolve e guadagna potere; aspetti che il giocatore assimila in maniera diretta tramite le azioni che può compiere man mano che la storia prosegue".

Voi, invece, come definireste l'essenza della saga di The Legend of Zelda?