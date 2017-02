The Legend of Zelda: Art & Artifacts, il nuovo artbook uscirà il 23 febbraio

ha annunciato che l'artbooksarà disponibile dal 23 febbraio: il volume presenta 424 pagina a colori ricolme di artwork e illustrazioni (alcune delle quali assolutamente inedite) tratte dalla serie

Il volume copre l'intera serie e presenta quindi immagini tratte da The Legend of Zelda, Zelda II Adventures of Link, The Legend of Zelda A Link to the Past, The Legend of Zelda Ocarina of Time, Majora's Mask, Breath of the Wild e da tutti gli altri episodi della saga Nintendo. Non solo artwork ma anche poster, flyer promozionali, box art e interviste con sviluppatori e artisti.

La versione italiana del libro sarà pubblicata da Magazzini Salani (la data di uscita non è stata resa nota) mentre l'edizione co ni testi in lingua inglese è disponibile per il preorder su Amazon.it al prezzo di 36.44 euro per la versione con copertina rigida mentre l'edizione digitale per Kindle costa 15,01 euro.