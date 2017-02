The Legend of Zelda Breath of the Wild: 15 minuti di gameplay e nuove immagini

The Legend of Zelda: Breath of the Wild sarà disponibile a partire dal 3 marzo su Nintendo Switch e Wii U. A breve sarà pubblicata la nostra anteprima del nuovo episodio della storica saga di Nintendo , vi consigliamo quindi di rimanere sulle nostre pagine.

Il filmato, che trovate riportato in calce, vede come sempre protagonista Link nel mentre esplora le sterminate terre di Hyrule e combatte i suoi nemici.

I colleghi di Polygon hanno recentemente pubblicato un nuovo video di gameplay tratto dall'attesissimo, in arrivo il 3 marzo in concomitanza con il debutto sul mercato di Nintendo Switch.

