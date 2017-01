The Legend of Zelda: Breath of the Wild: 20 minuti di gameplay con Eiji Aonuma

Il canale tedesco YouTube di Nintendo ha pubblicato un video gameplay per The Legend of Zelda: Breath of the Wild, con 20 minuti di gioco in compagnia di un ospite speciale: Eiji Aonuma. Le immagini offrono ai fan della saga nata su NES una nuova occasione per apprezzare il capitolo in arrivo su Wii U e Switch.

Il produttore della nuova avventura di Link e veterano della compagnia giapponese ha recentemente parlato di The Legend of Zelda Breath of the Wild in un’intervista rilasciata a Waypoint, sottolineando l’importanza delle opinioni dei fan nel processo di realizzazione del titolo.

The Legend of Zelda Breath of the Wild sarà disponibile su Wii U e Switch il prossimo 3 marzo, in concomitanza con l’uscita della nuova console.