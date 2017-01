The Legend of Zelda Breath of the Wild: 25 minuti di gameplay con Eiji Aonuma

Durante il livestream della Nintendo Treehouse conclusasi poco fa, sono stati mostrati circa 25 minuti di gameplay della versionedi. Ospite d'eccezione della diretta: Eiji Aonuma, produttore del gioco.

Il filmato che trovate in calce ci permette di dare un'occhiata ad alcune delle attività che potremo svolgere: cavalcare, esplorare le ambientazioni, parlare con gli NPC, avventurarsi nelle caverne, arrampicarsi e molto altro, il tutto con il commento dello sviluppatore giapponese. The Legend of Zelda Breath of the Wild uscirà su Switch e Wii U il 3 marzo 2017. Ricordiamo che il gioco sarà doppiato in italiano e peserà 13.4 GB. Sulle nostre pagine trovate le prime impressioni sulla nuova demo da venti minuti.