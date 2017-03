The Legend of Zelda Breath of the Wild: 6 consigli utili per affrontare il gioco

è il nuovo episodio della serie Nintendo, disponibile in esclusiva su Wii U e Nintendo Switch. Il gioco ripercorre le gesta del coraggioso Link ed offre un vasto mondo aperto da esplorare in tutta la sua maestosità.

Abbiamo quindi stilato alcuni consigli che vi permetteranno di ottenere il massimo dalla vostra avventura nel regno di Hyrule, offrendovi alcuni spunti interessanti.

Preparatevi ad esplorare

The Legend of Zelda: Breath of the Wild offre un vasto mondo di gioco da esplorare assieme a Link. Dimenticate quindi le quest lineari e preparatevi ad affrontare un viaggio pieno di sorprese ed enigmi da risolvere.

Fermatevi ad ammirare i paesaggi

Come si suol dire, spesso la parte migliore di un’avventura è il viaggio, non la destinazione. The Legend of Zelda: Breath of the Wild incarna alla perfezione questo detto, vantando paesaggi mozzafiato ed ambientazioni da favola. Non siate quindi frettolosi nel compimento di una missione, ma prendete del tempo per ammirare ciò che il regno di Hyrule è in grado di offrire. Non ve ne pentirete.

Non abbiate paura di fallire

Spesso, non riuscirete a risolvere un enigma al primo tentativo. Tuttavia, non perdetevi d’animo e continuate a provare, cercando nuovi indizi e risposte celate nel mondo di gioco. Non abbiate paura di compiere azioni all’apparenza assurde: spesso, rimarrete sorpresi dai risultati.

Parlate con tutti

Il mondo di The Legend of Zelda: Breath of the Wild è colmo di sfaccettature e particolari nascosti, da scoprire nel corso della vostra avventura. Cercate quindi di comunicare con tutti i personaggi: questi potranno infatti vendervi un oggetto di cui eravate alla disperata ricerca o, ancora, svelarvi nuovi particolari riguardanti il vostro percorso.

Non buttatevi nei combattimenti

Il nuovo Zelda presenta un combat system profondamente rinnovato rispetto al passato, perciò non aspettatevi di tuffarvi in battaglia e vincere ogni scontro senza particolari complicazioni. Questo approccio vi condurrà infatti ad una rapida sconfitta: cercate quindi di prendere confidenza con le meccaniche di gioco e studiate con attenzione l’avversario prima di muovere il primo affondo.

Sfruttate a pieno il vostro arsenale

Durante gli scontri, dovrete sfruttare a pieno l’ambiente circostante e le abilità di Link per aumentare le vostre probabilità di vittoria. Sperimentate quindi, e non lasciatevi scoraggiare da eventuali sconfitte. La pratica vi permetterà infatti di testare le vostre skill e migliorare nel tempo.