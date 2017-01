Amazon UK arricchisce da oggi la sua offerta con l'arrivo degli amiibo di, il nuovo attesissimo capitolo della saga che arriverà sugli scaffali il 3 marzo in concomitanza con il debutto di Nintendo Switch.

Fra gli amiibo attualmente disponibili per il pre-order abbiamo quelli di Link (in due versioni), Zelda, Guardiano e Bokoblin. Per maggiori informazioni, vi rimandiamo direttamente alla pagina di Amazon UK.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild uscirà il prossimo 3 marzo 2017 su Nintendo Switch e Wii U. Di recente, il producer Eiji Anouma è tornato a discutere del titolo, fornendo maggiori dettagli sulla trama e sull'impatto emotivo che questa saprà regalare ai giocatori.