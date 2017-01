The Legend of Zelda: Breath of the Wild: annunciate le collector's edition

Dopo l’ufficialità dell’arrivo di The Legend of Zelda: Breath of the Wild il 3 marzo 2017, Nintendo continua ad allietare i fan con nuove informazioni. Oltre ad una serie d’immagini, la casa di Kyoto ha mostrato i contenuti delle collector’s edition per la nuova avventura di Link.

La Master Edition includerà i seguenti contenuti:

● La statua della Master Sword

● Custodia per Nintendo Switch con raffigurata la pietra di Sheikah

● The Legend of Zelda: Breath of the Wild

● La colonna sonora composta da 24 tracce

● Una moneta da collezione con l’occhio di Sheikah

● La mappa del gioco

● Confezione da collezione

La Special Edition, invece, includerà i seguenti contenuti:

● Custodia per Nintendo Switch con raffigurata la pietra di Sheikah

● The Legend of Zelda: Breath of the Wild

● La colonna sonora composta da 24 tracce

● Una moneta da collezione con l’occhio di Sheikah

● La mappa del gioco

● Confezione speciale

Al momento non sono ancora stati rivelati i prezzi di queste edizioni speciali, e non è chiaro se arriveranno anche per la versione Wii U. The Legend of Zelda: Breath of the Wild uscirà assieme alla console Nintendo Switch il 3 marzo 2017.