The Legend of Zelda Breath of the Wild: annunciati i contenuti del primo DLC

ha annunciato i contenuti del primo DLC di, intitolatoe in arrivo durante l'estate come parte dell'Expansion Pass. Vediamo insieme cosa conterrà questo nuovo contenuto scaricabile.

Tra le tante novità di The Master Trials troviamo l'aggiunta della modalità Hard (aggiunge un nuovo livello di difficoltà all'avventura), la sfida Trial of the Sword (precedentemente conosciuta come Cave of Trials Challenge), la modalità Hero's Path (aggiunge un contatore che tiene traccia di tutti i passi e gli spostamenti effettuati nel mondo di Hyrule) e il nuovo oggetto Travel Medallion, utile per effettuare un viaggio rapido in un punto ben preciso della mappa.

Ma non solo, perchè The Master Trials aggiungerà anche la maschera Korok e otto nuovi oggetti e costumi per l'equipaggiamento ispirati a Midna, Tingle, Phantom e Majora's Mask. Il DLC sarà disponibile durante l'estate su Switch e Wii U per tutti coloro che hanno acquistato l'Expansion Pass, un secondo contenuto extra arriverà invece a fine anno, in tempo per le festività natalizie.