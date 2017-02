The Legend of Zelda Breath of the Wild: annunciato il Season Pass

Con un breve video (sottotitolato in italiano), Eiji Aonuma ha annunciato la disponibilità del Season Pass di, il quale permetterà di scaricare vari contenuti aggiuntivi in arrivo nel 2017.

L'Expansion Pass potrà essere acquistato al prezzo di 19.99 euro e darà accesso a due espansioni e tre nuovi forzieri che saranno immediatamente disponibili subito dopo l'acquisto, uno dei quali conterrà una camicia per Link con il logo Switch, oggetto esclusivo per il Season Pass.

La prima espansione uscirà in estate e includerà la sfida Cave of Trials, la modalità difficile e una nuova caratteristica (non meglio specificata) per la mappa. Il secondo DLC arriverà durante il periodo natalizio e includerà nuove sfide, un dungeon extra e un nuovo arco narrativo per la storia. Il Season Pass sarà disponibile sia su Wii U che su Switch e offrirà l'accesso ai medesimi contenuti. The Legend of Zelda Breath of the Wild uscirà il 3 marzo su entrambe le piattaforme citate.