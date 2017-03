The Legend of Zelda: Breath of the Wild ha un attach rate vicino all'1:1

Il successo di vendite di Nintendo Switch è strettamente collegato a quello di The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Secondo quanto riportato dal COO di GameStop durante un meeting con gli investitori, la nuova avventura di Link avrebbe un attach rate di quasi 1:1.

In parole povere, quasi la totalità degli acquirenti della nuova ibrida di Nintendo è in possesso anche del nuovo capitolo del franchise di Zelda. Riguardo alle vendite hardware, Tony Bartel ha dichiarato quanto segue:

"La domanda è estremamente alta. Non appena la console arriva nei nostri negozi viene esaurita nel giro di poche ore, ed è per questo motivo che richiederemo rifornimenti per tutto l'anno. Con un attach ratio di 5.5 a 5, Nintendo Switch dimostra di essere una console molto apprezzata, e che i giocatori hanno acquistato una media di cinque titoli. L'attach ratio di The Legend of Zelda: Breath of the Wild è vicino a 1:1".

In realtà le dichiarazioni di Bartel non sono del tutto esatte: l'attach ratio di 5.5:5, infatti, non si riferisce esclusivamente al software, ma anche ai numerosi accessori disponibili. Il rapporto tra Switch vendute e giochi si attesta invece sui 1.07:1, un dato inferiore a quanto fatto registrare da Wii U nel 2012.