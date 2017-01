The Legend of Zelda: Breath of the Wild avrà contenuti violenti e sessuali

Con l'arrivo di, sembra cheabbia intenzione di proporre un titolo davvero capace di rinnovare la storica e amata serie, come sta a testimoniare, ad esempio, l'immensa struttura open world su cui il gioco poggerà le sue basi.

Sembrerebbe, però, che Nintendo non voglia fermarsi alle innovazioni di gameplay: come rivelato dal bollino dell'ente CERO (Computer Entertainment Rating Organization), presente sul retro della custodia del gioco, Breath of the Wild presenterà contenuti a sfondo violento e sessuale; un aspetto abbastanza insolito per una produzione Nintendo. Risulta plausibile pensare, quindi, che il titolo possa contenere in sé tematiche più profonde e mature rispetto a quanto abbiamo visto con i precedenti capitoli della saga.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild uscirà il 3 marzo su Nintendo Switch e Wii U.