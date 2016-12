The Legend of Zelda: Breath of the Wild: la catena GAME indica l'uscita a marzo

Nintendo è riuscita ancora una volta a stupire il panorama videoludico presentando Switch lo scorso ottobre. La nuova console ibrida della casa di Kyoto sarà disponibile a marzo, ma sono ancora pochi i titoli confermati. Tra questi, c’è l’attesissimo The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Nei mesi successivi alla presentazione, si sono diffusi diversi rumor che non assicuravano l’uscita della nuova avventura di Link in concomitanza con la console, ma del materiale pubblicitario avvistato nella catena di negozi GAME proverebbe il contrario. Nella giornata di oggi, il redditer PMurphy1978 ha condiviso la fotografia di alcuni banner promozionali che riportano l’uscita della versione Wii U di Breath of the Wild a marzo 2017.

Dal momento che la grande N ha più volte ribadito di voler distribuire sia la versione Wii U che la versione Switch in contemporanea, è lecito attendersi l’edizione per la nuova console nella stessa data. Per quanto veritiera, l’indicazione affissa nello store potrebbe risalire ad un periodo diverso dello sviluppo del gioco, e fino a conferma ufficiale da parte di Nintendo, la data d’uscita di The Legend of Zelda: Breath of the Wild continua a rimanere un mistero, con la sola - si spera - certezza che sarà disponibile nel corso del prossimo anno.