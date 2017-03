The Legend of Zelda Breath of the Wild: come ottenere Epona (Guida Amiibo)

permette di ottenere alcuni tra i più classici oggetti della saga come la, spada che esorcizza il male. La nuova opera di Nintendo consente altresì di sbloccare, il fido destriero di Link presente in

Tuttavia, Epona non può essere ottenuta durante il corso della storia, ma dovrà essere sbloccata tramite un apposito Amiibo. Per utilizzare gli amiibo dovrete attivare l'opzione tramite il menu di sistema. Quando apparirà un cerchio bianco sollo schermo potrete avvicinare la statuetta al controller destro o, in alternativa, al centro del Pro Controller.

Per sbloccare Epona dovrete possedere l’amiibo di Link relativo alla collezione Super Smash Bros: prestate particolare attenzione al vostro fido destriero perché avrete un’unica occasione per evocarla nel gioco. Recatevi quanto prima verso una stalla e salvatela, altrimenti potreste rischiare di perderla per sempre. Tutte le statistiche di Epona in The Legend of Zelda Breath of the Wild saranno al massimo e, allo stesso modo, l’animale avrà un temperamento docile.