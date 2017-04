The Legend of Zelda: Breath of the Wild: Come ottenere l'Armatura Antica

In questa guida vi illustreremo dunque come ottenere l’, uno tra i migliori equipaggiamenti presenti in. Il set dell’Armatura Antica è composto da tre diversi pezzi, ovvero

Per ottenere l’equipaggiamento dovrete andare a caccia di Guardiani e, dopo averli uccisi, otterrete con molta probabilità nuovi Ingranaggi Antichi, Manici Antichi e Nuclei Antichi. Questi oggetti si riveleranno infatti essenziali durante la costruzione di ciascun pezzo dell’Armatura, poiché ognuno di essi richiederà 2.000 rupie, 20 Ingranaggi Antichi, 5 Manici Antichi e 3 Nuclei Antichi per essere realizzato. Tenete bene a mente che, durante l’esplorazione, potrete spesso imbattervi nei cadaveri di alcuni Guardiani morti, perciò approfittatene e impossessatevi del loro loot.

Tuttavia, la fortuna non sarà sempre dalla vostra parte e dovrete perciò andare a caccia di Guardiani per procurarvi il materiale restante. Potrete eliminarli attaccandoli con le vostre armi o, in alternativa, sfruttare alcuni metodi più veloci e immediati. Queste creature sono infatti in grado di lanciare potenti attacchi laser dal loro occhio, uccidendovi con un colpo solo. Tuttavia, se riuscirete a parare e riflettere l’offensiva nemica al momento giusto grazie al vostro scudo, potrete infliggere ingenti danni all’avversario ed eliminarlo facilmente. Potrete altresì utilizzare le Frecce Antiche e, colpendo l’occhio del Guardiano, riuscirete a uccidere il nemico in pochi attimi.



L’Armatura Antica è resistente agli attacchi dei Guardiani e la statistica difensiva di ogni pezzo, pari a 4, può essere portata a 28 tramite vari miglioramenti. Infine, se indossate l'intero set e l'armatura è stata migliorata due o più volte, potrete avvalervi di un buff che aumenterà il danno collegato a qualsiasi Arma Antica da voi equipaggiata.