The Legend of Zelda Breath of the Wild: Come ottenere la Master Sword (Spoiler)

In questa nuova guida vi mostriamo come trovare e ottenere la) inla maestosa spada che accompagnerà Link nel corso della sua avventura.: quanto riportato di seguito contiene spoiler sulla trama del gioco.

Per entrare in possesso della spada che esorcizza il male dovrete portare a termine una missione opzionale che vi condurrà nel cuore del Bosco Perduto. In questa guida troverete quindi tutte le informazioni necessarie al conseguimento della Master Sword, assieme ad alcuni consigli che vi aiuteranno ad ottenere il massimo dalla vostra avventura nel regno di Hyrule. La Spada Suprema è celata nel Bosco Perduto, localizzato all’interno della Foresta di Hyrule. Quest’ultima si trova a sua volta sulla grande isola posta a nord del castello di Hyrule ed a ovest del Monte Morte. Addentratevi nel bosco e seguite le torce accese, fino a raggiungere due bracieri ed un albero dotato di un volto con un’espressione piuttosto cupa. Suddetto luogo fungerà da checkpoint e, da qui, dovrete seguire le indicazioni presenti sugli altri alberi con un viso disegnato, prestando particolare attenzione al percorso segnalato dai loro rami. Non appena scorgerete una piccola collina sulla vostra sinistra, voltatevi in quella direzione e seguite il suo profilo. In tal modo dovreste riuscire a superare il Bosco Perduto e trovarvi di fronte alla Master Sword, incastonata in una roccia.

Dirigetevi quindi verso l’albero di Deku e sbloccate il Sacrario di Kiyo Uh, ottenendo così un check-point da sfruttare per il teletrasporto ed evitando altresì di attraversare per una seconda volta il Bosco Perduto in caso di fallimento. Tenete bene a mente che, per estrarre la spada, dovrete tuttavia ottenere ben 13 cuori reali, da raccogliere presso i Sacrari: ogni quattro sacrari completati otterrete infatti un cuore aggiuntivo dalla dea Hylia. Non dimenticate inoltre di affrontare i quattro dungeon dei Colossi Leggendari, che vi ricompenseranno con nuovi cuori rossi. Dopo aver portato a termine la raccolta ed aver estratto la spada dalla roccia, potrete beneficiare di un’arma più resistente del normale, dotata di una potenza pari a 30 che verrà raddoppiata a 60 in presenza di Ganon o, ancora di entità maligne. La Master Sword è inoltre indistruttibile e, dopo aver scaricato i colpi, richiederà alcuni istanti per ricaricarsi. Infine, se la lancerete contro un nemico quando la vostra salute è al massimo, genererete una palla di fuoco. Vi consigliamo di utilizzare la Spada Suprema durante gli scontri più impegnativi, in modo da accrescere le vostre probabilità di successo. Per altri consigli utili vi rimandiamo alla nostra guida di Zelda Breath of the Wild.