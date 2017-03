The Legend of Zelda Breath of the Wild: Come ottenere molte Rupie rapidamente

vi permette di acquistare vari oggetti di grande utilità dai mercanti sparsi per il mondo di gioco o, ancora, di potenziare il vostro equipaggiamento grazie all’aiuto delle. Il tutto tramite l’impiego delle, storica moneta che ha da sempre contraddistinto la saga di Zelda.

È tuttavia difficile accumulare una discreta quantità di denaro in poco: abbiamo dunque deciso di proporvi alcuni utili consigli che vi aiuteranno a massimizzare i vostri guadagni in-game.

Per ottenere una rilevante quantità di Rupie in poco tempo dovrete uccidere i nemici e ripulire i relativi accampamenti, impossessandovi inoltre degli oggetti di valore presenti nell’area. Tenete bene a mente che potrete altresì vendere le stesse parti dei rivali ai mercanti, realizzando un discreto profitto. Durante la vostra avventura incontrerete inoltre gli assassini, nemici particolarmente abili e veloci che, una volta eliminati, vi garantiranno una cospicua somma di denaro. Potrete poi sfruttare gli Amiibo compatibili con The Legend of Zelda: Breath of the Wild per ottenere diversi oggetti da rivendere ai mercanti o, in alternativa, delle vere e proprie Rupie. Utilizzate gli Amiibo una volta al giorno per ottenere le relative ricompense. Durante i vostri spostamenti nel regno di Hyrule potrete inoltre imbattervi in alcune speciali pietre nere luminose. Distruggetele con armi pesanti o bombe per ottenere in cambio diverse tipologie di minerali rari e rocce preziose che potranno essere utilizzate per migliorare l’equipaggiamento o, in alternativa, rivendute ai mercanti in cambio di una discreta somma di rupie. Non dimenticate infine di raccogliere il loot dai Guardiani distrutti che troverete nel mondo di gioco.

Se siete invece decisi a farmare una notevole quantità di Rupie tramite il farming, potrete sfruttare i seguenti metodi: il primo rimanda a Cloyne, abitante del villaggio di Lurelin che vi permetterà di arricchirvi grazie ad un interessante gioco di carte. Prima di piazzare la vostra scommessa, dovrete salvare la partita e ricaricare i vostri progressi in caso di fallimento. Se vincerete invece, otterrete il triplo di quanto piazzato, fino ad un massimo di 300 Rupie. Il secondo metodo vi permette infine di prendere parte ad un minigioco incentrato sul bowling e, ad ogni strike, verrete ricompensati con 300 Rupie, investendone solo 20. Per dare il via all’azione dovrete recarvi presso la Torre Hebra, a nord-ovest della mappa, nei pressi della Tundra di Tabantha.